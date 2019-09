Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher flüchtet.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmittag um kurz nach 12 Uhr versuchte ein Unbekannter in ein Bungalow in der Straße Ostersiek einzubrechen. Als der Bewohner des Hauses in seine Wohnräume zurückkehrte, entdeckte er einen Mann, der sich außen an einem Fenster zu schaffen machte. Der Täter flüchtete daraufhin. Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt mit dunklem, kurzem, vollem Haar. Zur Tatzeit trug der Mann eine Hose mit Camouflage-Muster und eine dunkle Jacke. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 / 6090 entgegen.

