Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kraftfahrzeugdiebstahl

Ohmbach (ots)

In der Nacht von Freitag 08.02.2019 auf Samstag 09.02.2019, zw. 23 Uhr und 09:20 Uhr, kam es in der Gartenstraße in Ohmbach zu einem Kraftfahrzeugdiebstahl. Entwendet wurde hier ein grauer VW Passat. Die Täter gelangten über die Kellertür, in der von außen ein Schlüssel steckte, in das Anwesen, wo sie die Originalschlüssel des Fahrzeuges entwendeten. Des Weiteren befanden sich noch zwei Mobiltelefone der Geschädigten in dem Fahrzeug.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe der Tat, dürfte ein Zusammenhang mit der Diebstahlserie bestehen.

Die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg bittet um Hinweise unter Tel: 06373-822111 oder unter Email: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de

