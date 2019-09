POL-GE: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Ückendorf

Polizei Gelsenkirchen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Osterfeldstraße in Ückendorf sind am Samstag, 7. September 2019, vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Gegen 19.20 Uhr wollte dort ein 54-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Auto auf Höhe der Görresstraße wenden, als es zu einem Zusammenstoß mit dem PKW eines 26-Jährigen kam. Der Gelsenkirchener saß mit drei weiteren Personen im Auto. Der 54-Jährige wurde von Kräften der Feuerwehr schonend aus seinem Fahrzeug geborgen und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die vier Insassen des anderen Fahrzeuges wurden leicht verletzt. Durch den Zusammenstoß wurde ein weiteres Auto, das am Rand parkte, beschädigt. Die Beamten stellten den Führerschein des 26-Jährigen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sicher und untersagtem ihm das Fahren erlaubnispflichtiger Fahrzeuge bis auf weiteres. Zudem stellten die Beamten fest, dass in dem Fahrzeug eine nicht ordnungsgemäß eingetragene Flüssiggasanlage verbaut war. Hier liegt der Verdacht des Fahrens eines KFZ ohne gültige Betriebserlaubnis vor. Alle drei Autos erlitten einen Totalschaden. Die Polizei sperrte die Osterfeldstraße während der Unfallaufnahme komplett. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

