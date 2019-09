Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Schwerverletzte, ein Leichtverletzter, vier beschädigte Autos und etwa 25000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag, 8. September, auf der Ückendorfer Straße. Gegen 15.35 Uhr war dort ein 19-jähriger Audi-Fahrer aus Gelsenkirchen in Richtung Bochum unterwegs. Unweit der Metzer Straße überholte der junge Fahrer einen vorausfahrenden Pkw. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Daimler eines 32-jährigen Gelsenkircheners zusammen. Nach der Kollision prallte der Audi noch gegen einen am Straßenrand abgestellten Peugeot und schob diesen gegen eine Hauswand. Zudem riss ein Rad des Daimlers nach dem Frontalzusammenstoß ab, rollte über die Straße und beschädigte einen abgestellten Nissan. Der Audi-Fahrer und sein Mitfahrer müssen sich in einem Krankenhaus stationär behandeln lassen. Der Daimler-Fahrer konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen. Alle stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell