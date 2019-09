Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub am Goldberg

Gelsenkirchen (ots)

Am 06.09.2019 gegen 20:30 Uhr befand sich ein 17jähriger Gelsenkirchener auf einer Bank in der Parkanlage nahe des Busbahnhofes, als er plötzlich von drei ihm unbekannten Personen angesprochen wurde. Einer der Täter forderte ihn unter Drohung mit einem Messer dazu auf, seine Taschen auszuleeren. Der Geschädigte händigte den Tätern seine kabellosen Kopfhörer aus, woraufhin diese in Richtung Ostring davon liefen. Die Personen wurden folgendermaßen beschrieben: alle 3 zwischen 15 und 19 Jahre alt und mit südländischem Äußeren. Zwei der Täter seien etwa 170-175 cm groß und schlank, der Haupttäter etwa 175-180 cm groß und von stabiler Statur. Dieser habe außerdem eine schwarze Umhängetasche der Marke "Gucci" mit sich geführt. Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt an das Kommissariat 21 der Polizei Gelsenkirchen unter 0209-365-8112 oder die Leitstelle unter 0209-365-2160.

