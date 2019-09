Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Straßenbahnfahrerin überfallen

Gelsenkirchen (ots)

Von einem Unbekannten überfallen und bestohlen wurde eine 36-jährige Straßenbahnfahrerin am frühen Freitagmorgen, 6. September, auf der Goldbergstraße in Höhe der Turmstraße. Gegen 5 Uhr hatte die Frau aus Bochum die Straßenbahn an der Haltestelle Buer Rathaus abgestellt. Anschließend begab sie sich zu einem Toilettenhaus auf der Goldbergstraße Ecke Turmstraße. Als die 36-Jährige kurze Zeit später wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehren wollte, wurde sie von einem etwa 35 Jahre alten Mann unter Vorhalt eines Klappmessers bedroht. Der forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Bedrohte händigte dem Räuber eine Geldbörse mit den Tageseinnahmen der Straßenbahngesellschaft aus. Anschließend verließ der Mann den Tatort und flüchtete zu Fuß über die Goldbergstraße in Richtung Ostring. Der Gesuchte ist zirka 1,75 Meter groß, hat eine kräftige Statur und einen Drei-Tage-Bart. Er war mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Lederjacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

