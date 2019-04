Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Seniorenheim - Täter entkommen mit Tresor

Rommerskirchen (ots)

Am Freitag (12.04.) drangen unbekannte Einbrecher in ein Seniorenheim an der Venloer Straße in Rommerskirchen ein. Im Gebäude hebelten sie die Tür zum Verwaltungsbüro auf und stahlen einen Tresor mit den Maßen 50 mal 40 Zentimeter. Ersten Erkenntnissen zufolge geschah der Vorfall vermutlich am frühen Morgen, etwa gegen 06:00 Uhr. Neben den am Tatort gesicherten Spuren, setzt die Polizei auf Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder Autos im Bereich der Venloer Straße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell