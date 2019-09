Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mädchenclique raubt 15-Jähriger das Handy

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 5. September 2019, gegen 19 Uhr, erhielt eine 15-jährige Gelsenkirchenerin einen Anruf von einer Bekannten aus der Schule, die angab, dass man sich gleich mit mehreren Schulfreundinnen an einem Supermarkt an der Ückendorfer Straße in Ückendorf treffen wolle. Als die Jugendliche dort eintraf, wurde sie sofort von circa zehn jungen Frauen umringt und zunächst verbal angegangen. Kurze Zeit später schlug und trat die Gruppe die 15-Jährige und entwendete ihr das Mobiltelefon. Die Geschädigte flüchtete über die Ückendorfer Straße in nördliche Richtung. Polizeibeamte brachten das leichtverletzte Mädchen zu ihrer Mutter. Die jungen Frauen der Gruppe sind zwischen 15 und 20 Jahre alt. Eine Beschuldigte trug zum Tatzeitpunkt ein gelbes Oberteil. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Täterinnen und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK 21) oder -8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell