Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nach Raubüberfall fehlten Handy, Armbanduhr und Schuhe

Gelsenkirchen (ots)

Von einem Unbekannten überfallen und bestohlen wurde ein 18-Jähriger am frühen Samstagmorgen, 7. September, auf der Nienhofstraße in Buer. Gegen 4 Uhr war der Gelsenkirchener dort gemeinsam mit mehreren ihm unbekannten Personen unterwegs. Im Bereich der Unterführung Nienhofstraße Ecke Robinienhof holte einer aus der Gruppe plötzlich ein Klappmesser hervor, bedrohte den 18-Jährigen und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Der junge Mann übergab dem Täter sein Smartphone, eine Armbanduhr und ein Paar Sneaker. Nach der Tat entfernten sich der Räuber und seine Begleiter in unbekannte Richtung. Der Gesuchte ist etwa 1,85 Meter groß, hatte ein Bartansatz am Kinn, trug eine braune Wellensteinjacke und eine schwarze Cap mit New York Yankees Emblem. Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

