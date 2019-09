Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahren unter Alkoholeinfluss - Unfall mit vier Leichtverletzten

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 7. September 2019, gegen 4.40 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Florastraße/Hüller Straße in Bulmke-Hüllen ein Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen war mit ihrem Pkw auf der Florastraße in nördliche Richtung unterwegs. Auf der Kreuzung Florastraße/Hüllerstraße kollidierte ihr Fahrzeug mit dem Pkw einer 47-jährigen Gelsenkirchenerin, die die Hüller Straße in Richtung Florastraße befuhr. Polizeibeamte stellten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft der 32-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Ein Rettungswagen brachte die 32-Jährige und ihre zwei Mitfahrerinnen zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus, wo ihr eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Auch die 47-Jährige Gelsenkirchenerin kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei stellte den Führerschein der 32-Jährigen sicher. Sie erwartet ein Strafverfahren.

