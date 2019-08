Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal -Einbruch in Bäckereifiliale - Täter übersteigt Mauer und hebelt Tür auf

Bruchsal (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 14:00 Uhr und Samstag 04:55 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in die Bäckereifiliale Thollembeek in Bruchsal ein und entwendete aus einem Tresor mehrere hundert Euro Wechselgeld sowie die Tageseinnahmen in noch nicht bekannter Höhe. Der Einbrecher überstieg hierzu zunächst eine Mauer, um in den Hinterhof des Anwesens in der Werner-von-Siemens-Straße zu gelangen und verschaffte sich dann gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten der Bäckereifiliale. Im Anschluss verließ der Eindringling die Räumlichkeiten wieder über den Hinterhof ohne die weiteren frei zugänglichen Bereiche der Bäckerei zu betreten.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Bruchsal, Schönbornstraße 12-14, 76646 Bruchsal, Telefon 07251 7260 erbeten.

