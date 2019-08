Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: 2. Nachtragsmeldung: Vreden: Vollsperrung der B70 nach einem schweren Verkehrsunfall

Vreden (ots)

Auf der B70 in Vreden kam es am heutigen Nachmittag, gegen 15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem insgesamt 4 Personen verletzt worden sind. Eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus Vreden befuhr mit ihrem Pkw dabei die B70 von Vreden kommend in Richtung Oeding. In Höhe Großemast wollte sie nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen und musste ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Dies wurde von einem 27-jährigen Fahrzeugführer aus Herne übersehen, der mit seinem Pkw in gleicher Richtung hinter der 28-jährigen Frau aus Vreden fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro. Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich die beiden Fahrzeugführer leicht. Im Pkw der 28-jährigen Frau aus Vreden befanden sich noch eine 21-jährige Frau und eine 55-jährige Frau (beide aus Vreden), die beide schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die B70 war im Bereich der Unfallstelle während der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

