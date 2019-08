Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Raub mit Schusswaffe auf Lebensmittelgeschäft

Bocholt (ots)

Am Freitag, 09.08.2019, gegen 11:45 Uhr betrat eine männliche und voll maskierte Person ein Lebensmittelgeschäft in der Rheinstraße in Bocholt. Unter Vorhalt einer schwarzen Pistole forderte die Person "Geld". Nachdem keine Einnahmen ausgehändigt wurden, verließ der Mann das Geschäft zu Fuß in Richtung Hubertusstraße. Folgendermaßen konnte die Person beschrieben werden:

- ca. 190 cm groß - schwarz gekleidet - Gesichtsmaske.

Zur Nationalität konnten keine Angaben gemacht werden, da die Person lediglich das Wort "Geld" sagte. In diesem Zusammenhang fragt die Polizei, wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Hinweise werden durch die Polizei Bocholt, Telefon 02871 - 299-4620, entgegen genommen.

