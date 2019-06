Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Wohnung und Autos/ Beim Einkaufen bestohlen

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind am Samstag in einen Gebetsraum am Hohlen Weg eingebrochen. Sie schlugen ein Fenster ein, durchsuchten die Räume und flüchteten mit Bargeld.

An der Langewieschestraße wurde zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen in einen Pkw eingebrochen. Der oder die Täter zertrümmerten eine Scheibe des in einem Carport stehenden schwarzen Polos. Sie durchwühlten den Wagen, fanden jedoch nach den ersten Erkenntnissen keine Beute. An einem Schuppen direkt neben dem Carport wurde das Vorhängeschloss aufgebrochen. Auch dort wurde, nach dem ersten Eindruck, nichts gestohlen. In der Nacht zum Sonntag durchwühlte ein Unbekannter an der Lägerbachstraße einen roten Porsche und eine Gartenhütte. Der Dieb verschwand mit Bargeld, Werkzeug und Angelsportzubehör.

Zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag wurde an der Peterstraße ein schwarzer 3er BMW aufgebrochen. Der Täter verschwand mit der im Auto liegenden Geldbörse samt Papieren und Bargeld.

Am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr wurde Am Alten Rathausplatz einer Frau die Geldbörse gestohlen. Die Frau hatte wenige Minuten zuvor in einem Geschäft noch mit ihrer EC-Karte bezahlt. Als sie in einem Modegeschäft die Geldbörse aus ihrer Handtasche holen wollte, stellte sie fest, dass die Tasche offen stand und das Portemonnaie mit Papieren, Bargeld und Bankkarte weg war.

