POL-MK: Müllcontainer-Brand/ Einbruch in Wohnung/ Porsche-Airbag ausgebaut

In der Gustav-Selve-Straße am Knerling brannte am Sonntagmorgen kurz nach 1 Uhr ein Müllcontainer. Die Feuerwehr rückte zum Löschen aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise mehreren Hundert Euro.

Unbekannte sind am Wochenende in eine Wohnung an der Westiger Straße eingebrochen. Als die Geschädigte am Sonntag gegen 17 Uhr nach Hause kam, entdeckte sie die offenstehende, kaputte Wohnungstür. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Um den Airbag eines Porsche auszubauen, sind Unbekannte in der Nacht zum Sonntag am Ramberg in einen Schuppen eingebrochen. Sie schnitten das Verdeck des Porsche Boxter auf und demontierten den Airbag. Außerdem nahmen die Diebe ein schwarzes Stevens-E-Bike mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

