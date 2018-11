POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhäuser

Zornheim (ots) - Sonntag, 18.11.2018, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 22.11.2018, 09:00 Uhr und Mittwoch, 21.11.2018 bis Donnerstag, 22.11.2018

Unbekannte dringen dabei in der Theodor-Heuss-Straße in zwei Einfamilienhäuser ein. In einem Fall gelangen sie über das Tor bzw. einen niedrigen Zaun auf das Grundstück. Über ein Geländer hebeln sie mit einem Hebelwerkzeug ein hohes Fenster auf und dringen darüber in das Haus ein. Sie durchsuchen mehrere Räume und verlassen das Haus vermutlich über die Veranda. Über die Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

In einem weiteren Fall verschaffen sich Unbekannte, über ein frei zugängliches Grundstück, von der Vorderseite aus Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Dazu hebeln sie ein Wohnzimmerfenster auf und gelangen so in die Räumlichkeiten. Dort angelangt durchsuchen sie mehrere Schränke in verschiedenen Zimmern. Auch hier kann über die Schadenshöhe noch keine Angaben gemacht werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell