Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Wechselbetrüger unterwegs

Stadtlohn (ots)

Ein Wechselbetrüger hat am Mittwochnachmittag sein Unwesen in Stadtlohn getrieben. Gegen 15.10 Uhr ließ der Unbekannte sich in einem Geschäft auf der Stegerstraße im Innenstadtbereich Stadtlohns beraten. An der Kasse ließ er einen 50-Euroschein in eine kleinere Stückelung wechseln. Dem Täter gelang es aber letztlich durch die Ablenkung nicht nur das Wechselgeld, sondern auch den 50-Euroschein mitzunehmen. Die gleiche Masche wendete der Täter gegen 15.30 Uhr ebenso erfolgreich in einem Geschäft auf der Dufkampstraße an. Täterbeschreibung: circa 45 Jahre alt, 165 cm bis 175 cm groß, normale Statur, dunkle Jacke, südländisches Erscheinungsbild, Schnäuzer, Sprache: Deutsch.

Hinweise an die Kriminalpolizei in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

