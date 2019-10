Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Gerast und andere gefährdet

Südlohn (ots)

In Gefahr gebracht hat ein Autofahrer am Mittwoch in Südlohn andere Verkehrsteilnehmer durch seine rücksichtslose Fahrweise. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 14.50 Uhr auf der Bundesstraße 70: Dort sei der Fahrer eines blauen VW Lupo nach Angaben von Zeugen in Richtung Borken unterwegs gewesen und habe mehrere Fahrzeuge überholt - trotz Überholverbot und Sperrfläche. Ein entgegenkommender Kleinwagen habe einen Frontalzusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern können. Der Fahrer des Lupo habe seine Fahrt fortgesetzt.

Wenig später hielten Polizeibeamte einen 20 Jahre alten Borkener an, der mit dem betreffenden Wagen unterwegs gewesen war. Beim Anhalten bremste er derart stark ab, dass die Vorderreifen qualmend blockierten. Hinzukommende Zeugen schilderten das beschriebene rücksichtslose Fahrverhalten. Der Borkener stritt die Vorwürfe ab. Die Polizei bittet weitere Zeugen und besonders den Fahrer des erwähnten Kleinwagens, sich beim Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden.

