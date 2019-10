Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bar auf Rädern entwendet

Gronau (ots)

Ein Anhänger mit Getränken stellt die Beute eines Diebstahl dar: Unbekannte haben das einachsige Fahrzeug in den vergangenen Tagen in Gronau gestohlen. Der Anhänger hatte seit Donnerstag, 10. Oktober, auf dem Parkplatz am Friedhof an der Overdinkelstraße gestanden. Das Fahrzeug diente als Verkaufsraum für Getränke. Der Besitzer entdeckte den Verlust am Mittwoch, 16. Oktober, gegen 15.30 Uhr. An dem Anhänger befand sich ein "AH"-Kennzeichen. Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell