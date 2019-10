Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auf Kreuzung kollidiert

Gronau (ots)

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Mittwochabend in Gronau einen Unfall verursacht. Ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro stellt die Bilanz des Geschehens dar, das sich gegen 18.45 Uhr auf der Alstätter Straße abgespielt hat. Die 40-jährige Gronauerin hatte den Amelandsweg aus Richtung Epe kommend befahren und wollte die übergeordnete Alstätter Straße queren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 29 Jahre alten Autofahrers aus den Niederlanden, der auf der Alstätter Straße in Richtung Gronau unterwegs war. Der Losserer wich noch aus, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen dafür, dass die Autofahrerin Alkohol konsumiert hatte. Ein Test deutete auf einen Blutalkoholwert von 0,5 Promille hin. Ein Arzt entnahm der Frau im Krankenhaus eine Blutprobe. Die Beamten fertigten eine Anzeige und stellten den Führerschein sicher. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro; die Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

