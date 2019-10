Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrraddieb per Video überführt

Gronau (ots)

Viele Bahnfahrer in Gronau nutzten die Radstation am Bahnhof, um dort ihr Fahrrad abzustellen und mit dem Zug weiterzufahren. Doch mitunter erwartete sie bei ihrer Rückkehr eine böse Überraschung: In mehreren Fällen fanden sie den Abstellort ihres Drahtesels bei der Rückkehr leer vor: Das Fahrrad war entwendet worden. Die Polizei Gronau konnte nun in 14 Fällen einen Tatverdächtigen ermitteln. Der 45-Jährige aus Enschede/Niederlande benutzte in der Regel den Zug von Enschede und stieg in Gronau aus. Dort begab er sich nach jetzigen Erkenntnissen in die Radstation, brach ein Fahrradschloss auf und machte sich mit seiner Beute auf den Rückweg.

Klären ließen sich die Taten allesamt durch die Auswertung der Videoüberwachung in der Radstation. Am 24. September wurde der Täter zur Mittagszeit durch Beamte der Polizeiwache Gronau auf einem Damenfahrrad in der Gronauer Innenstadt fahrend angetroffen. An dem Fahrrad befand sich kein Schloss. Verdächtig kam den Beamten zudem vor, dass der Radfahrer keinen Eigentumsnachweis für das Zweirad vorlegen konnte.

Da er in der Bundesrepublik Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest. Schnell stellte sich heraus, dass der Beschuldigte kein unbeschriebenes Blatt ist: Er trat in den Niederlanden durch die Begehung gleichgelagerter Straftaten in Erscheinung. Nach Durchführung der polizeilichen Ermittlungen wurde er nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft entlassen. Er sieht nun den juristischen Konsequenzen aus dem eingeleiteten Strafverfahren entgegen.

