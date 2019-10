Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebstahl am Brandort

Gronau (ots)

Nach einem Brand in einem Wohnhaus an der Zollstraße waren die Wohnungen bis zur ausreichenden Entlüftung nicht mehr bewohnbar. Ein noch unbekannter Täter nutzte dies aus und entwendete nach Angaben des Geschädigten aus einem der Appartements Bargeld, ein Mobiltelefon und einen Computer. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 18.00 Uhr, und Montag, 15.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell