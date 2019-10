Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Fußgänger beim Einparken touchiert

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Fußgänger am Mittwoch bei einem Unfall in Stadtlohn erlitten. Der 54-Jährige ging gegen 07.00 Uhr über einen Parkplatz an der Timpenweide, als ein 31-jähriger Autofahrer aus Stadtlohn ihn beim Einparken übersah und touchierte. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Stadtlohner in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell