Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Pedelec gestürzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelec-Fahrerin am Dienstag bei einem Unfall in Gronau erlitten. Die 72-Jährige war gegen 13.15 Uhr auf dem Radweg an der Enscheder Straße stadteinwärts unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet die Gronauerin gegen den Bordstein des Gehwegs und stürzte.

