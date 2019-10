Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Rollstuhlfahrer übersehen

Ahaus (ots)

Ein Rollstuhlfahrer ist am Dienstag in Ahaus bei einem Unfall leicht verletzt worden. Eine 38-jährige Ahauserin hatte ihn übersehen, als sie gegen 13.45 Uhr ihren Wagen auf einem Parkplatz an der Straße Domhof rückwärts ausparken wollte. Der 68-jährige Vredener kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 300 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell