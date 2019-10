Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Garagentür hält stand

Borken (ots)

Gescheitert sind Unbekannte am Montagabend bei einem Einbruchsversuch in Borken. Die Täter hatten in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 22.15 Uhr versucht, die Garagentür auf einem Grundstück an der Straße Am Dyckhuser Baum aufzuhebeln. Da sie sich aber offensichtlich gestört fühlten, ließen die Unbekannten von ihrem kriminellen Tun ab und entfernten sich. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell