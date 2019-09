Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Lustadt (ots)

In der Nähe des Gewerbegebietes "Auf der Büsche" in Lustadt kam es heute Abend gegen 18:45h zum Einsatz eines Rettungshubschraubers. Eine 81-jährige Fahrradfahrerin stürzte nach bisherigen Ermittlungen ohne Fremdeinwirkung und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde in eine Spezialklinik geflogen. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, mögen sich bei Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de an.

