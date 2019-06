Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Unterstützung für die niederländische Polizei - Fahrraddieb festgehalten

Duisburg (ots)

"Unterstützung bei einer Festnahme für die niederländischen Kollegen", so lautete der Einsatzauftrag in der Nacht von Montag auf Dienstag (24. Juni, 23:40 Uhr), zu dem die Duisburger Polizisten gerufen worden waren. Beamte aus Venlo hatten zuvor dort zwei Fahrraddiebe beobachtet und die Verfolgung des Transportfahrzeuges aufgenommen. Die beiden Diebe waren mit ihrem schwarzen Vito bis zur Moerser Straße in Duisburg gefahren, bevor sie schließlich gestoppt wurden. Dabei gelang es einem der tatverdächtigen Männer zu fliehen. Bei der Fahndung setzen die Beamten unter anderem einen Hubschrauber ein. Im Vito entdeckten sie das Diebesgut sowie die Papiere der beiden tatverdächtigen Männer. Die Polizisten stellten sowohl 15 Fahrräder als auch den Transporter sicher und schrieben eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahls. Das Ermittlungsverfahren leitet die niederländische Justiz. (stb)

