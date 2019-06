Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Zwölfköpfige Bande raubt Kleidung

Duisburg (ots)

Eine Gruppe von sechs Frauen und sechs Kindern im Alter von drei bis etwa zwölf Jahre hat am Dienstagnachmittag (25. Juni, 15:15 Uhr) in einem Geschäft an der Moerser Straße, Kleidung von den Ständern und aus den Regalen genommen und in Kinderwagen versteckten. Darauf angesprochen schrien die Frauen die Mitarbeiterin (48) in einer ihr fremden Sprache an und rannten alle zusammen mit den Kleidungsstücken aus dem Geschäft. Die Verkäuferin verfolgte die Bande. Daraufhin stieß eine der Diebinnen einen Kinderwagen in ihre Richtung. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Die Tatverdächtigen entkamen. Die inzwischen eingetroffenen Beamten stellten den Kinderwagen - inklusive Diebesgut - sicher und schrieben eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls. Zeugen, die genaue Angaben zu der Bande machen können, wenden sich bitte an die Kripo (KK 35) unter der Rufnummer 0203 280-0. (stb)

