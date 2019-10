Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unter Drogeneinfluss gefahren

Ahaus (ots)

Auf die Weiterfahrt verzichten mussten am Dienstag zwei Autofahrer in Ahaus - beide hatten berauscht am Steuer ihres Wagens gesessen. Das galt für eine 45 Jahre alte Frau, die am späten Abend auf der Ridderstraße unterwegs war - bei ihr schlug der Drogentest positiv an auf Amphetamin -, aber ebenso für einen 24-Jährigen, der Cannabis konsumiert hatte und den Polizeibeamte am Nachmittag auf dem Adenauerring kontrolliert hatten. In beiden Fällen fertigten die Beamten Anzeigen und ein Arzt entnahm jeweils eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt bestimmen zu können.

