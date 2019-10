Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Seitenscheibe eingeschlagen

Gronau (ots)

Eingeschlagen hat ein Unbekannter in Gronau in der Nacht zum Dienstag die Seitenscheibe eines parkenden Wagens. Ob und was der Täter aus dem Fahrzeug entwendete, stand zunächst nicht fest. Der Pkw hatte zwischen 01.50 Uhr und 07.30 Uhr an der Enscheder Straße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

