Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - In Kindergarten eingebrochen

Gescher (ots)

Einen Laptop und zwei Geldkassetten haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Gescher aus dem Büro eines Kindergartens gestohlen. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang in das Gebäude an der Frieterhofstraße verschafft: Um hineinzukommen, hebelten sie ein Fenster auf. Im Inneren durchsuchten sie alle Räume. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

