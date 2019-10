Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Dieb schlägt Fahrradbesitzerin

Stadtlohn (ots)

Ein rabiater Fahrraddieb hat am Dienstagmorgen in Stadtlohn bei seiner Flucht noch zugeschlagen. Der Unbekannte hatte gegen 07.05 Uhr versucht, ein Fahrrad von einem Grundstück an der Orffstraße zu stehlen. Die Besitzerin hatte den Täter dabei überrascht. Als die 37-Jährige den Mann festhalten wollte, stürzten beide. Der Fahrraddieb schlug auf die Frau ein und flüchtete in Richtung Lortzingstraße und weiter in Richtung Brucknerstraße. Der Täter war etwa 30 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß, dunkelhäutig, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und einem schwarzen Kapuzenpullover. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

