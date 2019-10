Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Berauscht aufgefahren

Heek (ots)

Unter dem Einfluss von Drogen hat am Montagabend ein 25-Jähriger einen Verkehrsunfall in Heek verursacht. Auf der Straße Markt fuhr der junge Autofahrer auf einen vorausfahrenden Pkw eines 53-jährigen Rheine auf, der verkehrsbedingt an der Einmündung zur Bundesstraße 70 stand. Ein Drogentest schlug bei dem Ahauser positiv auf den Cannabiswirkstoff THC und auf Kokain an. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache Ahaus eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und leitete ein Bußgeldverfahren ein. Der entstandene Schaden liegt circa bei 850 Euro.

