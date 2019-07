Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Stralsund - Mann nach Unfall am Südhafen schwer verletzt

Stralsund (ots)

Am 04.07.2019, gegen 10:20 Uhr, ereignete sich am Stralsunder Südhafen beim Abladen eines Lkw ein Unfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde in der Nähe der Ladekräne ein Lkw entladen. Dieser Kieslaster rollte dann, offenbar aufgrund ungenügender Sicherung, in Richtung eines anderen Fahrzeugs. Ein Mitarbeiter, der den Lkw für einen kurzen Moment verlassen hatte, versuchte, das in Bewegung befindliche Fahrzeug aufzuhalten, stürzte jedoch dabei und wurde durch den Lkw erfasst. In der Folge stieß der Laster gegen einen weiteren Lkw, der ebenfalls gerade ablud. Schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, ist der 49-Jährige aus Stralsund ins Krankenhaus gefahren worden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen sowie das Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V über den Sachverhalt informiert.

