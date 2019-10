Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Mit Elektromobil gegen Sperren geprallt

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Elektromobils am Montag bei einem Unfall in Stadtlohn erlitten. Der 79-Jährige war gegen 14.15 Uhr auf dem für ihn links liegenden Geh- und Radweg an der Vredener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Der Stadtlohner überquerte die Straße an der Einmündung der Bakenstraße. Dort prallte er aus ungeklärter Ursache mit seinem Elektromobil gegen die versetzt stehenden Sperrbaken, die den dort herführenden Geh- und Radweg zur Bakenstraße hin abgrenzen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 300 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell