POL-BOR: Rhede - Nachtragsmeldung zu: "Verletzter hat nach Kirmesbesuch Erinnerungslücken"

Rhede (ots)

Wiedergefunden hat sich die Tasche, die ein 20-jähriger Bocholter in der Nacht zum Samstag nach einem Besuch der Kirmes in Rhede vermisst hatte. Der Mann war, wie berichtet, gegen 05.30 Uhr von Passanten verletzt auf der Kirchstraße aufgefunden worden. Er hatte sich nicht erinnern könne, was passiert war. Zwischenzeitlich hat sich seine Tasche nun samt Handy, Reisepass und Bargeld im Bereich der Kirchstraße wiedergefunden. Ungeklärt ist weiterhin, wie es zur Verletzung des Mannes gekommen ist. Hinweise dazu an die Polizei in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

