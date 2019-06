Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Wohnhaus am Stern: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Am Freitagnachmittag brannte es in der Wohnung eines sechsstöckigen Hauses in der Unteren Königsstraße an der Stern-Kreuzung in Kassel. Dabei waren vier Hausbewohner durch das Einatmen giftiger Rauchgase leicht verletzt worden und ein Sachschaden von ca. 80.000 Euro entstanden. Nach den bisherigen Ermittlungen zur Brandursache durch die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo liegen derzeit keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Eine fahrlässige Verursachung des Feuers durch den unsachgemäßen Umgang mit glimmenden Substanzen ist hingegen nicht ausgeschlossen.

Der Brand in der Wohnung im fünften Obergeschoss des Hauses, in dem rund 80 Personen wohnen, war der Polizei gegen 16:40 Uhr von der Leitstelle der Feuerwehr gemeldet worden. Wie die am Freitag am Brandort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, waren ein 33-Jähriger und eine 33-Jährige sowie ein 41-Jähriger und eine 54-Jährige durch den Rauch leicht verletzt worden. Der 41-Jährige und die 54-Jährige waren von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet und anschließend mit Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht worden, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Die beiden 33-Jährigen verzichteten auf eine Untersuchung im Krankenhaus. Die betroffene Wohnung im fünften Obergeschoss, in der sich zum Zeitpunkt des Brandes offenbar keine Personen aufhielten, war komplett ausgebrannt. Das gesamte Stockwerk war aufgrund der starken Rauchentwicklung und Rußbedeckung vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Die Beamten des KDD beschlagnahmten die Brandstelle am Freitag für die weiteren Ermittlungen des Fachkommissariats 11.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell