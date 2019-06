Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte entfernen Gullydeckel: Autofahrer beschädigt sich Hinterrad; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Niestetal-Sandershausen (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag auf der Hannoverschen Straße in Niestetal einen Gullydeckel entfernt und dadurch einen Unfall verursacht. Ein 38-Jähriger aus Niestetal war gegen 4:40 Uhr mit dem rechten Hinterrad seines VW Golfs durch das Loch in Höhe der Hausnummer 8 gefahren. Dabei waren der Reifen und die Felge des Autos in Höhe von etwa 1.000 Euro beschädigt worden. Ob eventuell noch weitere Schäden unter dem Pkw entstanden waren, muss nun in einer Werkstatt überprüft werden. Die zum Unfallort gerufenen Beamten des Polizeireviers Ost haben Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Sie suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

