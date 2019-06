POL-KS: Kassel: Demonstration in der Kasseler Innenstadt: Aufzug verlief friedlich und ohne nennenswerte Vorkommnisse

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Am heutigen Samstagnachmittag fand in der Zeit zwischen 14.25 Uhr und 16.50 Uhr die angemeldete Versammlung unter dem Motto "Gemeinsam gegen rechten Terror" in der Kasseler Innenstadt statt. Hintergrund der Veranstaltung ist das Tötungsdelikt an dem Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke am 02. Juni 2019.

Mit ein wenig Verspätung startete zunächst am Opernplatz vor schätzungsweise 1.200 Teilnehmern die Kundgebung mit Redebeiträgen. Gegen 14.50 Uhr setzten sich die Veranstaltungsteilnehmer in einem Aufzug durch die Innenstadt in Bewegung. Zwischenzeitlich hatte sich die Teilnehmerzahl auf geschätzte 2.000 Teilnehmer erhöht. Für eine Zwischenkundgebung auf der Fuldabrücke, bei der die Versammlungsteilnehmer im Gedenken an Dr. Lübcke eine Schweigeminute einlegten und Rosen in die Fulda (Fluss durch Kassel) warfen, wurde der Streckenabschnitt kurzfristig gesperrt.

Auf dem Halitplatz an der Holländischen Straße nahm der Aufzug seinen Abschluss. Dort endete nach weiteren Redebeiträgen gegen 16.50 Uhr die Versammlung. Da die Fläche des Halitplatz für die Anzahl der Teilnehmer nicht ausreichend war, musste die Holländische Straße bis zum Kundgebungsende in stadteinwärtiger Richtung gesperrt werden.

Insgesamt hielten sich die Verkehrsbehinderungen anlässlich der Versammlung im Rahmen.

"Aus polizeilicher Sicht verlief die Versammlung friedlich und vollkommen störungsfrei", erklärte der Einsatzleiter Polizeidirektor Michael Tegethoff und zog damit eine positive Bilanz.

