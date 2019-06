Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vollbesetztes Auto kracht in Haltestelle bei Wattenbach: Drei Insassen leicht verletzt und 18.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Söhrewald-Wattenbach (Landkreis Kassel): Relativ glimpflich ging ein Verkehrsunfall in der Nacht zum heutigen Freitag bei Wattenbach im Landkreis Kassel aus. Ein vollbesetzter Pkw war an der Haltestelle "Forsthaus" in den Fahrgastunterstand gekracht, der dabei erheblich beschädigt worden war. An dem Renault war zudem ein Totalschaden von ca. 8.000 Euro entstanden. Drei der fünf Insassen, ein 15-Jähriger und ein 18-Jähriger aus Kassel sowie ein 19-Jähriger aus Hessisch Lichtenau hatten sich offenbar nur leicht verletzt und wurden mit Rettungswagen anschließend vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Der 18-jährige Fahrer des Wagens aus Kassel sowie der fünfte Insasse, ein 16-Jähriger aus Melsungen, blieben unverletzt.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war es gegen 23 Uhr zu dem Unfall gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Pkw auf der Landesstraße 3460 aus Richtung St. Ottilien gekommen und in Richtung Wattenbach unterwegs. An der Kreuzung St.-Ottilier-Straße / Welleröder Straße bog der 18-Jährige nach rechts in Richtung Wellerode ab und verlor dabei offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto. Der Pkw kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab, wo er schließlich mit großer Wucht gegen den Fahrgastunterstand der Haltestelle krachte.

