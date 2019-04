Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auseinandersetzung im Straßenverkehr

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagabend kurz vor 22.00 Uhr sah sich ein 19-jähriger Autofahrer in der Weiherfeldstraße vermutlich in seinem Vorrecht verletzt und fuhr einem 55-jährigen Autofahrer zunächst dicht auf. Im weiteren Verlauf überholte der 19-Jährige in der Unterführung der Weiherfeldstraße trotz durchgezogener Linie und stellte sich anschließend quer vor den Pkw des 55-Jährigen, so dass dieser zum Anhalten gezwungen war. Da sich der 55-Jährige durch den 19-Jährigen bedroht fühlte, verpasste er dem 19-Jährigen einen Tritt und einen Faustschlag. Kurz darauf trafen die verständigten Polizeibeamten ein und konnten im Fahrzeug des 19-Jährigen eine ungeladene Schreckschusswaffe und ein verbotenes Einhandmesser auffinden. Der 19-Jährige musste in der Folge seinen Führerschein abgeben und wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell