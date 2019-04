Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 63-Jähriger begeht Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagabend, gegen 22.00 Uhr, versuchte ein 63-jähriger Pkw-Fahrer rückwärts in eine Parklücke in der Fridtjof-Nansen-Straße einzuparken. Hierbei kollidierte er mit dem vorderen linken Kotflügel eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Opel. Da sich zeigte, dass die Parklücke zu klein war, setzte der Ford-Fahrer seine Fahrt einfach fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und notierte sich das Kennzeichen, so dass der Unfallflüchtige ermittelt werden konnte. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am parkenden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR.

