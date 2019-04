Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF)Pforzheim - Bei Streit junge Frau mit Messer verletzt

Bei Streitigkeiten zwischen einer 24-Jährigen und einem 78 Jahre alten Pfandflaschensammler wurden am Montag gegen 21.10 Uhr in der Pforzheimer Melanchtonstraße beide Beteiligte leicht verletzt. Den Erkenntnissen nach war es zwischen beiden schon früher zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen. Als die alkoholisierte 24-Jährige den Senior am Montagabend aufgefordert hatte, die Örtlichkeit zu verlassen, zog der Mann ein Klappmesser und führte Stichbewegungen in Richtung der jungen Frau aus. Wohl dabei verletzten sich beide leicht an den Händen.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd stellte die Beteiligten wie auch Zeugen vor Ort fest. Die Beamten führen nun weitere Ermittlungen gegen den 78-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

