POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

(CW) Calw - 16-Jähriger in Untersuchungshaft

Haftbefehl gegen einen 16-Jährigen konnte die Staatsanwaltschaft Tübingen beim Amtsgericht Calw am Montagmittag erwirken. Dem Beschuldigten werden mehrere schwere Diebstähle und Diebstähle vorgeworfen. Nach mehreren Einbrüchen geriet der 16-Jährige ins Visier der Polizei. Die Ermittlungen führten die Beamten dann zu dem Aufenthaltsort des Beschuldigten in Calw. Am Sonntagmorgen wurde dann die Wohnung eines 45-Jährigen, in der sich der 16-Jährige aufhielt, durchsucht. Beim Erkennen der Polizei flüchtete der Beschuldigte über ein Fenster in den Vorgarten. Dort wurde er bereits von Polizisten erwartet und widerstandslos festgenommen. In der Wohnung des 45-Jährigen wurden vermutliches Diebesgut und Einbruchswerkzeug aufgefunden und beschlagnahmt.

