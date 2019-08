Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Bei Kollision leicht verletzt

Vreden (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro stellen die Bilanz eines Unfalls vom Montag in Vreden dar. Dort sind gegen 10.00 Uhr zwei Fahrzeuge auf der Straße Up de Bookholt frontal zusammengestoßen. Eine 88-Jährige war mit ihrem Wagen in Richtung Bahnhofstraße gefahren. Als die Vredenerin nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte, war sie mit dem entgegenkommenden Auto eines 43-jährigen Vredeners kollidiert. Rettungswagen brachten die Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

