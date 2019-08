Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Passanten belästigt und aggressiv aufgetreten

Borken (ots)

Ins Gewahrsam genommen haben Polizeibeamte am Samstag in Borken einen Mann, der in der Innenstadt ein verwirrtes und aggressives Verhalten gezeigt hatte. Der 58-Jährige war dort gegen 13.00 Uhr schreiend herumgelaufen und hatte Passanten belästigt. Er ließ sich auch von den alarmierten Polizeibeamten nicht beruhigen, sondern zeigte sich zunehmend aggressiv. Als die Beamten ihn mit dem Streifenwagen zur Polizeiwache bringen wollten, leistete der Mann erheblichen Widerstand. Durch die Hilfe weiterer hinzugekommener Polizisten gelang es schließlich, dem 58-Jährigen Handfesseln anzulegen. Die Beamten nahmen den Mann ins Gewahrsam und zogen das zuständige Ordnungsamt wegen einer Einweisung in ein Krankenhaus hinzu. Das Ordnungsamt veranlasste diese.

