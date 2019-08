Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Liegerad-Fahrer schwer verletzt

Velen (ots)

Schwere Verletzungen hat der Fahrer eines Liegerades am Sonntag in Velen-Ramsdorf bei einem Unfall erlitten. Der Münsteraner hatte gegen 15.00 Uhr die Straße Holthausen befahren. Als der 55-Jährige rechts abbiegen wollte, bremste er stark ab, kam auf Schotter ins Rutschen und kippte nach rechts weg. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro.

