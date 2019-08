Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin am Sonntag in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Die 81-Jährige hatte gegen 15.20 Uhr in Wessum den Roggenkamp in Richtung Friedhof befahren, als vor ihr ein Sechsjähriger mit seinem Rad von rechts kommend nach links in den Roggenkamp einbog. Die Frau verlor in dieser für sie plötzlichen Situation die Kontrolle und stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

