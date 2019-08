Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Ausgewichen und im Graben gelandet

Gescher (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag in Gescher ereignet hat. Eine 47-Jährige war gegen 18.50 Uhr auf dem Holtwicker Damm in Richtung Holtwick unterwegs. Als die Südlohnerin nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte, bemerkte das eine hinter ihr fahrende 23-Jährige zu spät. Um einen Aufprall zu vermeiden, wich die Gescheranerin nach links aus. Ihr Wagen kam dabei von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

